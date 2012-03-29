Турчинов запевняє, що дочки і чоловіка Тимошенко у списку не буде

16:50, 29 березня 2012
Політика
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Заступник голови партії «Батьківщина» Турчинов стверджує, що переговорний процес зі створення єдиного списку опозиції - на фінальній стадії

Олександр Турчинов під час прес-конференції в Києві. 17 січня
Єдиний список опозиції очолить Юлія Тимошенко. Про це в інтерв`ю Weekly.uaповідомив заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

«Хто буде другим і третім номером, це питання вирішить з`їзд», - уточнив політик. За його словами, на сьогодні переговорний процес зі створення єдиного списку опозиції на фінальній стадії. «Йде узгодження кандидатів на регіональному рівні, прив`язка конкретних прізвищ до конкретних округів», - сказав О.Турчинов.

Заступник Ю.Тимошенко не став заперечувати, що об`єднання опозиції є також розв’язанням матеріальних проблем, які є у партій, що беруть участь у ньому: «У кожної партії є свій потенціал - там друкарня, там інтернет-портал, там видання. Адже гроші потрібні насамперед для інформування, роз`яснення своєї позиції виборцям усіма доступними способами».

Перший заступник керівника партії «Батьківщина» також розповів про те, як опозиція оберігатиметься від «тушок» у майбутньому парламенті. На думку політика, для цього до списку необхідно брати тільки перевірених людей. «Бути з нами зможуть тільки ті, хто вже пройшов серйозні випробування і не зламався, був перевірений в екстремальних ситуаціях, випадкових попутників у наших рядах не буде, - повідомив він. - Я не довіряю «новим особистостям», за якими немає значних справ і досягнень, які не пройшли перевірки».

За словами О.Турчинова, в об`єднаному виборчому списку опозиції не буде ні дочки Ю.Тимошенко, ні її чоловіка: «Женя ніколи не планувала займатися політикою, і бажання брати участь у виборах у неї не було, Олександр Тимошенко теж ніколи не порушував питання про те, що для захисту або для полегшення перетину кордону йому потрібний депутатський мандат».

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