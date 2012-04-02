США допоможуть збудувати ядерну установку в Харкові

США вже виділили Україні 67,5 мільйона доларів на створення ядерної установки при Харківському фізико-технічному інституті, Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на керівника проекту, доктора фізико-математичних наук, члена-кореспондента НАНУ Івана Карнаухова.



Гроші виділені в обмін на відмову країни від використання високозбагаченого урану.



"Деякі компоненти установки вже виготовлені і прийняті нами у розробників з різних країн - Великобританії, Швейцарії, Німеччини, Росії, Китаю, України. Але більша частина замовлень уже розміщена в нашій країні. На сьогоднішній день американською стороною підписано контрактів на 67,5 мільйона доларів ", - повідомив Карнаухов виданню.



Однак, за словами вченого, всі необхідні контракти ще не укладені, хоча меморандум з питань ядерної безпеки між урядом України та урядом США зобов'язував зробити це до березня 2012 року.



"Ще не підготовлені необхідні контракти на 5,5 мільйона доларів, оскільки ми не провели відповідні розробки, це знову ж наш недолік. Точніше, навіть не недолік, це просто неможливо було зробити. Нам дістався надзвичайно великий обсяг робіт", - пояснив Карнаухов.



За його словами, на території розміщення майбутньої установки нині завершуються будівельні роботи нульового циклу.



"Спорудження будівлі дещо відкладається і буде завершено в листопаді. Але чинний контракт на спорудження цієї будівлі підписаний, і немає ніяких сумнівів, що американці його виконають, оскільки це юридично зобов'язуючий документ", - додав учений.



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Україні, яка після розпаду Радянського Союзу мала третій за величиною в світі ядерним арсеналом, відмовилася від ядерної зброї в 1996 році в обмін на гарантії безпеки з боку США, Росії та Великобританії, а також економічну допомогу з боку США, зауважує РІА "Новости".



За словами глави "Росатома" Кірієнка, запасів високозбагаченого урану - 160 кілограмів, - які були в Україні, було б достатньо для створення десятьох ядерних зарядів.