Тейшейра: ЄС офіційно не вимагав участі у виборах Тимошенко та Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час медіа-клубу.

Ж.Тейшейра нагадав, що стосовно цього питання була низка звернень з боку провідних політиків Євросоюзу. Зокрема, зазначив він, ці політики заявляли про те, що визначні лідери опозиції повинні мати можливість брати участь в парламентських виборах. «Однак сьогодні з боку Європейського Союзу не було висунуто офіційної умови стосовно цього питання», - сказав голова Представництва ЄС.

Посол не став прогнозувати, які наслідки будуть для України, якщо Ю.Тимошенко та Ю.Луценко не будуть брати участи у виборах до ВР. «Однак це питання викликає велику стурбованість у Європейському Союзі і країнах ЄС», - сказав він.