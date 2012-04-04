Стросс-Кан згадав про предків в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Києві на зустрічі зі студентами, що була організована Фондом Віктора Пінчука.

«Мої прадіди жили в Одесі», - сказав Д.Стросс-Кан.

Він також зауважив, що Україна була і лишається частиною Європи, її історії.

Як повідомляв УНІАН, колишній директор-розпорядник МВФ Д.Стросс-Кан прибув до України, щоб виступити з лекцією на тему майбутніх змін у світовій економіці та їх наслідків для Європи та України.

Д.Стросс-Кану довелося залишити пост директора-розпорядника МВФ, а згодом він відмовитися від участі у президентських виборах у Франції через кримінальний процес. У травні 2011 року Д.Стросс-Кана було заарештовано в Нью-Йоркському аеропорту за підозрою в згвалтуванні покоївки готелю Sofitel Нафіссату Діалло. Спочатку проти нього було ініційовано кримінальне переслідування, а самого його було поміщено під варту. Згодом через сумніви держобвинувачів у правдивості свідчень покоївки звинувачення з політика було знято.

Водночас у даний час у Франції Д.Стросс-Кан проходить обвинуваченим ще в одній кримінальній справі, пов’язаній із начебто причетністю політика до діяльності злочинної групи, що займається сутенерством.