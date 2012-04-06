Студентів, які розклеювали листівки про Януковича, оштрафували

Як повідомляє видання Херсонського відділення Комітету виборців України «Політичний Херсон», таким чином суд погодився з висновками міліції про те, що студенти розклеюванням політичних листівок вчинили адміністративне правопорушення.

За інформацією видання, засідання суду відбулося 28 березня. Про це повідомив заступник прокурора області Андрій Терно в офіційній відповіді на звернення представників громадськості.

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Як повідомляв УНІАН, 29 лютого поточного року в Херсоні співробітники патрульної служби затримали двох студентів 5-го курсу ХНТУ А.Пушного і А.Бардачова, які розклеювали листівки політичного змісту.

1 березня проти цих студентів було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

За результатами досудового слідства, 19 березня Слідчий відділ Дніпровського РВ ХГУ УМВС України в Херсонській області виніс ухвалу про закриття кримінальної справи за ст. 6 п. 2 КПК України (через відсутність складу злочину).

22 березня було складено адміністративні протоколи у зв'язку із здійсненням студентами адміністративного правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку).

27 березня в Києві і ще в 19 містах України пройшла всеукраїнська акція на підтримку херсонських студентів "Міліція - досить клеїти молодь!".