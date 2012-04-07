Депутатів-мажоритарників у новій Раді можна буде розділити на 4 групи

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу на тему: «Виборчий процес та політична структуризація Верховної Ради України нового скликання» повідомив завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний, презентуючи результати експерт-опитування.

Більшість експертів переконані, що наслідками існування у ВР двох категорій депутатів, обраних за пропорційним та мажоритарним принципами, стануть, зокрема, ускладнення політичної структуризації парламенту, загострення боротьби щодо розподілу посад всередині парламенту і впливу на уряд. А також відсутність у груп таких депутатів однозначної визначеності в координатах «пропрезидентські-антипрезидентські сили» та залежність політичних уподобань депутатів від оцінок сили і впливовості Президента.

Водночас, експерти прогнозують, що депутатів-мажоритарників у парламенті нового скликання можна буде розділити на чотири умовні категорії: представники опозиційних сил; представники політичних сил, які спираються, в першу чергу, на підтримку в окремих регіонах; представники фінансово-політичних груп та так звані «нейтральні» депутати (самовисуванці, представники невеликих партій).

*** Експертне опитування «Виборчий процес та політична структуризація Верховної Ради України нового скликання» за участю провідних вітчизняних науковців і політичних оглядачів Національний інститут стратегічних досліджень проводив з 3 по 20 лютого 2012 року. В опитуванні взяли участь 17 експертів.