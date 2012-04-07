Балога каже, що не мріє про крісло міністра МВС

Указ Президента про реформування Міністерства надзвичайних ситуацій, яке передбачає об'єднання відомства з Міністерством внутрішніх справ, перебуває на стадії розробки.

Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» повідомив глава МНС Віктор Балога.

«Зараз готується відповідний указ Президента. Його розробляє кілька відомств за координації Мін’юсту. Перший варіант викликав багато суттєвих зауважень. Зокрема, і моїх. Як один із авторів ідеї я розкритикував документ за напівкроки і непродуманість усього комплексу завдань. Зараз доробляємо», - сказав В.Балога, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Він наголосив, що одночасно зі злиттям двох відомств повинна пройти широка реформа всього сегмента держави, який відповідає за безпеку людини. В об’єднане МВС потрібно перевести інші відомства, які займаються питаннями міграції, кордону. Одночасно необхідно вивести з нього служби, функції яких невластиві європейським поліцейським, наприклад, реєстраційні і дозвільні.

При цьому В.Балога наголосив, що не прагне посісти місце міністра МВС: «Мене дещо збентежили припущення з експертного середовища, що таким чином я хочу зайняти головне крісло в новій структурі. Ще раз повторюю всім скептикам: моя фінальна мета – це створення на базі МНС мобільних, оснащених, добре фінансованих рятувальних сил і переведення їх під управління МВС».

За словами міністра, про вартість такої реформи можна буде говорити лише після остаточного утвердження конструкції нового МВС.

«Від цього залежатиме штат, а значить, кількість звільнених або зарахованих. Зрозуміло, що це забере з бюджету досить велику суму, але питання того варте. Тримати автономно таку кількість споріднених структур – це вже збиток плюс неефективність», - наголосив міністр.

Він також відзначив, що МНС уже готове до злиття з МВС. За його словами, тепер МВС повинно провести структурну реорганізацію згідно з західними стандартами. При цьому В.Балога зауважив, що дане відомство ще не починало відповідну роботу.