Балога каже, що не мріє про крісло міністра МВС
Указ Президента про об'єднання МНС із МВС знаходиться на стадії розробки.
Указ Президента про реформування Міністерства надзвичайних ситуацій, яке передбачає об'єднання відомства з Міністерством внутрішніх справ, перебуває на стадії розробки.
Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» повідомив глава МНС Віктор Балога.
«Зараз готується відповідний указ Президента. Його розробляє кілька відомств за координації Мін’юсту. Перший варіант викликав багато суттєвих зауважень. Зокрема, і моїх. Як один із авторів ідеї я розкритикував документ за напівкроки і непродуманість усього комплексу завдань. Зараз доробляємо», - сказав В.Балога, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
Він наголосив, що одночасно зі злиттям двох відомств повинна пройти широка реформа всього сегмента держави, який відповідає за безпеку людини. В об’єднане МВС потрібно перевести інші відомства, які займаються питаннями міграції, кордону. Одночасно необхідно вивести з нього служби, функції яких невластиві європейським поліцейським, наприклад, реєстраційні і дозвільні.
При цьому В.Балога наголосив, що не прагне посісти місце міністра МВС: «Мене дещо збентежили припущення з експертного середовища, що таким чином я хочу зайняти головне крісло в новій структурі. Ще раз повторюю всім скептикам: моя фінальна мета – це створення на базі МНС мобільних, оснащених, добре фінансованих рятувальних сил і переведення їх під управління МВС».
За словами міністра, про вартість такої реформи можна буде говорити лише після остаточного утвердження конструкції нового МВС.
«Від цього залежатиме штат, а значить, кількість звільнених або зарахованих. Зрозуміло, що це забере з бюджету досить велику суму, але питання того варте. Тримати автономно таку кількість споріднених структур – це вже збиток плюс неефективність», - наголосив міністр.
Він також відзначив, що МНС уже готове до злиття з МВС. За його словами, тепер МВС повинно провести структурну реорганізацію згідно з західними стандартами. При цьому В.Балога зауважив, що дане відомство ще не починало відповідну роботу.