Томенко заявляє, що більшість наступного тижня візьметься за скасування соцпільг

Представники більшості у Верховній Раді нівелюють всі соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича, наполягаючи на розгляді вже наступного тижня законопроекту в другому читанні щодо виконання судових рішень, яким передбачено скасування пільг багатьом категоріям.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.

«Урядовці та депутати більшості наполягають на розгляді сумнозвісного законопроекту 9127 «Про державні гарантії виконання судових рішень» на наступному пленарному тижні з 10 по 13 квітня», - сказав М.Томенко. Він наголосив, що такі ініціативи вчергове підтверджують, що соціальні ініціативи Президента та його команди є одноразовими, а загалом вся їх соціальна політика спрямована проти значної кількості українців.

«Голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій Ківалов звернувся до погоджувальної ради з пропозицією розглянути цей законопроект, мотивуючи це тим, що з аналогічною пропозицією до комітету звернувся міністр юстиції», - сказав він. М.Томенко нагадав, що цей законопроект планувалося розглядати ще восени минулого року, однак під тиском громадськості та опозиції його відклали. М.Томенко нагадав, що бюджетом поточного року вже призупинені дії пільг для низки категорій, а відповідним законопроектом взагалі пропонується їх скасувати.

«Той факт, що уряд продовжує лінію на зачистку законодавства в частині соціальної підтримки найбідніших верств населення говорить про те, що соціальні ініціативи Президента розраховані виключно на передвиборчу кампанію», - додав М.Томенко.

Віце-спікер сказав, що опозиція знову робитиме все, аби не допустити ухвалення цього документа в цілому.

Довідка УНІАН. 9 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня 2011 року парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

20 жовтня Верховна Рада України також планувала розглянути цей законопроект.

Того ж дня депутати з фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну Верховної Ради з вимогами зняти з розгляду проект закону про гарантії держави щодо виконання судових рішень.