Яценюка запитали, хто очолить список об’єднаної опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк.

За його словами, сьогодні на раді партії «Фронт змін», де був присутній перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, «ми обговорили всі технічні проблеми об’єднання».

Він зазначив, що необхідно буде виконати формальності закону і «комусь треба буде тимчасово, я підкреслюю, тимчасово, залишити лави своєї партії, щоб відновити партійне членство після виборів». «Це технічна процедура», - наголосив А.Яценюк.

Він підкреслив, що партії «Батьківщина» і «Фронт змін» «існували і будуть існувати». «Я сподіваюсь на те, що колись в Україні буде сформована єдина опозиційна партія, але давайте поки що виконаємо завдання мінімум», - сказав А.Яценюк.

Також А.Яценюк наголосив, що завдання об’єднаної опозиції на виборах – набрати 226 мандатів і сформувати «демократичну більшість у ВР, призначити спікера від демократичної більшості».

За його словами, така більшість має «реалізувати програму, яка буде оприлюднена 12 травня на Форумі об’єднаної опозиції».

На запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація, що очолить список об’єднаної опозиції А.Яценюк, а другим і третім номерами будуть, відповідно, Олександр Турчинов і Сергій Власенко, А.Яценюк зазначив, що на даний час не обговорювалося питання щодо порядковості у партійному списку. «Щодо номерів у списку, нас це питання менше всього обходить», - наголосив А.Яценюк. За його словами, «це питання не піднімалося».

Як повідомлялося, відповідно до законодавства України, участь блоків у виборах до ВР заборонена, а в партійному списку можуть бути лише або члени партії, або позапартійні, але не члени інших партій.