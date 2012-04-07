Присяжнюк прокоментував чутки про відставку: завжди добре бути першим

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Присяжнюк сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі, відповідаючи на запитання з приводу появи інформації про те, що він є "першим кандидатом, якому загрожує відставка в уряді".

"Ви знаєте - завжди добре займати перші місця. Це - перше. По-друге - ми чітко розуміємо, що будь-які недоліки будь-якого керівника повинні бути проаналізовані і мають бути зроблені висновки. По-третє: я завжди казав, що усі заяви, які озвучує Президент України Віктор Янукович, треба уважно слухати. Сьогодні практично всі структури - і Аграрний фонд, і інші структури - треба моніторити. І Аграрний фонд у вигляді "комори" не є ефективним, наразі посилено контроль за його діяльністю", - відзначив міністр.

М.Присяжнюк також додав, що розпочате в Україні реформування Аграрного фонду спрямоване на "перетворення його з комори на фінансовий інструмент без зловживань і крадіжок".

За його словами, діяльність Аграрного фонду "має бути чесною і прозорою, при цьому фонд має допомагати усім аграріям, однак орієнтуватись передусім на їх середній клас".