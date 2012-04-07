Турчинов знає, куди ведуть сліди у вбивстві Щербаня

Як повідомляє Українська правда, в інтерв’ю 5 каналу він заявив, що влада "перейшла межу", намагаючись звинуватити в причетності до цього вбивства екс-прем'єра Юлію Тимошенко.

На думку Турчинова, це робиться для того, щоб шокувати Європу і не дати їй можливість захищати Тимошенко від політичних переслідувань.

Водночас, за його словами, було б дуже важливо знайти справжніх замовників і вбивць Щербаня.

"Зокрема, керівник, за версією слідства, банди, дехто Кушнір був вбитий в 1998 році не десь, а саме в донецькому СІЗО. В донецькому СІЗО вбили єдиного головного свідка", - сказав він.

На думку Турчинова, Кушніра вбили, щоб приховати правду про реальних замовників цього вбивства.

"А замовників можна дуже легко порахувати - подивитись, хто привласнив майно Щербаня, хто взяв під контроль його бізнес, його підприємства. І тоді буде зрозуміло, що і зараз ці люди сидять або в парламенті, або знаходяться на дуже серйозних і відповідальних посадах. І всі сліди приведуть, безумовно, до Партії регіонів", - сказав Турчинов.