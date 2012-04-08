Присяжнюк: Україна втратила 3 мільйони гектарів озимих

Уряд планує виділити з державного бюджету 500 млн грн на компенсацію відсотків по кредитам аграріям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк на прес-конференції у Житомирі.

Зокрема, за словами міністра, «якраз зараз йдуть дискусії в уряді відносно того, як підтримувати аграріїв».

Він додав, що цей рік для українських аграріїв буде показовим з огляду на те, що озимі "перезимували досить складно".

Саме тому, за словами М.Присяжнюка, наразі завдання урядовців - переконати сільськогосподарських виробників у тому, що треба продовжувати виробляти продукцію всупереч складним несприятливим погоднім умовам.

"Урядом передбачено спрямувати на компенсацію відсотків по кредитам аграріям 500 млн грн. Тобто, це достатньо велика сума, значно більша, ніж у минулому році", - підкреслив М.Присяжнюк.

Він також зазначив, що минулорічний врожай зернових є швидше виключенням, ніж закономірністю.

За його словами, торік вдалося наростити валову сільськогосподарську продукцію на 17%, або на 25 млрд грн, цього року очікується певне зменшення врожаю зернових, однак «потрібно рухатися до виконання поставленого завдання – до 2018 року зібрати 80 млн тонн зернових".

"Обсяги втрати озимих по державі склали 3-3,2 млн га. Урядом передбачено 300 млн грн для пересіву зернових. Житомирщина на фоні держави у більш вигідному становищі: осінь і весна тут були більш сприятливими для майбутнього врожаю, ніж у степовій зоні", - наголосив М.Присяжнюк.