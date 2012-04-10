ВО «Свобода»: українофобський режим Януковича завдав нового удару

У заяві наголошується, що «уряд Азарова-Тігіпка-Табачника» ще 1 лютого вніс зміни до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, які були опубліковані і набули сили лише з середини березня. У ВО “Свобода” наголошують, що суть змін полягає у видаленні з положення норми, яка вимагала обов’язкового дублювання або озвучення фільму на території України українською мовою.

«З огляду на те, що виробники іноземних (у першу чергу американських) фільмів не бажають двічі фінансувати переклад своїх стрічок російською мовою, така норма опосередковано стимулювала дистриб’юторів здійснювати прокат фільмів саме українською мовою», - йдеться у заяві.

Також у ВО “Свобода” наголошують, що вилучення норми про обов’язкове дублювання або озвучення фільму на території України зняло всі правові обмеження не тільки для демонстрації іноземних фільмів в Україні з російськомовним дубляжем, а й для імпорту фільмокопій цих стрічок в Україну з Росії, що суттєво зменшує витрати російських дистриб’юторів та їхніх афільованих структур в Україні на релізи нових фільмів і ставить їх у більш виграшні умови порівняно з тими дистриб’юторами, які все-таки планували дублювати фільми українською мовою.

Автори заяви підкреслють, що таким дистриб’ютором є компанія B&H, що займає більше половини ринку українського прокату і має прямі контакти з великими американськими виробниками кінопродукції, так званими «мейджорами».

“Крім того, в 2012 році цей дистриб’ютор випустив у прокат український фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь», що дозволило спростувати міф про неконкурентність національного кінопродукту на власному ринку.

«Компанія B&H та її власник Богдан Батрух послідовно просували україномовний прокат фільмів в Україні та забезпечили створення необхідної для цього інфраструктури – сучасної студії дубляжу Le Doyen. Очевидно, саме тому другим кроком, який було здійснено владними структурами, стало блокування роботи студії дубляжу Le Doyen податковою міліцією, котра останнім часом виконує в Україні функції репресивного органу. Безпосереднім наслідком фактичного знищення цієї студії стане зрив україномовних релізів у вітчизняних кінотеатрах. Для всіх зрозуміло, що порожнину у формуванні кіносеансів в українських залах буде швидко заповнено за рахунок імпортованого з російського ринку російськомовного продукту, зокрема, й суто московськими пропагандистськими агітками на кшталт фільмів «Август. Восьмого» та «Матч», які покликані створити ідеологічну базу для розбудови улюбленої іграшки кремлівських лідерів – «Руского мира», - наголошується у заяві.

«Таким чином українофобський режим Януковича за останні декілька місяців здійснив комплекс заходів з остаточного вилучення української мови з вітчизняного кінопрокату, підвівши під це правову базу та знищивши структури, які здатні виводити в широкий прокат дубльовані українською мовою фільми. Фактично в особі комерційних структур – студії дубляжу Le Doyen та дистрибуційної компанії B&H – нанесено удар по надзвичайно важливому соціально-культурному інституту, який вони уособлюють сьогодні, – українському кіно дубляжу», - йдеться у заяві.

У ВО «Свобода» вважають, що це не тільки черговий удар по українській культурі, але й нищення соціально-економічної сфери, оскільки україномовний дубляж уже став серйозною виробничою галуззю, яка забезпечувала чимало робочих місць для українських акторів, перекладачів, звукорежисерів та інших фахівців у галузі кіно.

ВО «Свобода» вважає, що правові гарантії обов’язкового дублювання та озвучення іноземних фільмів українською мовою мають бути забезпечені на рівні закону, а не підзаконних актів, що унеможливить подальші “підкилимні і непрозорі маніпуляції з цим питанням”, і відповідний законопроект має бути вже сьогодні визначений об’єднаною опозицією як один з першочергових до розгляду новим парламентом.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня генеральний директор та власник B&H Б.Батрух повідомив, що робота кінопрокатної компанії B&H, її партнерських компаній, зокрема, студії дубляжу Le Doyen перебуває фактично на межі зриву через дії податківців, які 5 квітня провели серію обшуків та вилучень документів в офісі компанії.

За його словами, податкова міліція під час обшуків вилучила документацію та апаратуру компанії B&H, а також обладнання для дубляжу та озвучування фільмів українською мовою у студії дубляжу Le Doyen. Загалом, за словами Б.Батруха, було вилучено 31 комп'ютер, понад 40 коробок з документами, а також 28 дисків з дубльованими та озвученими українською мовою фільмами. За словами Б.Батруха, обшук проходив в межах порушеної прокуратурою кримінальної справи.

Власник B&H вважає дії податківців незаконними та планує оскаржити їх в суді.

У прес-центрі Державної податкової служби у м. Києві повідомили, що обшуки пов’язані з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як зазначається у повідомленні, «ДПС у м. Києві офіційно заявляє про те, що 5 квітня справді проводилися слідчі дії на одному з підприємств кінематографічної галузі. Підставою для цього стала несплата податків на суму більш як 18 млн грн».