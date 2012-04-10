Попов запрошує киян долучитися до великого прибирання у Чистий четвер
КМДА оголошує загальноміську толоку у Чистий четвер, 12 квітня .
|Олександр Попов хоче сформувати добру традицію
Київська міська державна адміністрація оголошує загальноміську толоку 12 квітня у Чистий четвер. Усім, хто захоче взяти у ній участь, комунальники готові надати необхідне спорядження та саджанці. Про це в прямому ефірі на телеканалі «Київ» розповів Олександр Попов.
«Я думаю, що це повинна бути традиція. Чистий четвер – такий день, коли не лише правильно, але й природно приводити все до ладу. Безумовно, що за вирішення основних завдань візьмуться комунальні служби міста, але корисною буде допомога кожного, хто приєднається до нашої ініціативи. Я особисто теж вийду на толоку, тож і всіх киян запрошую долучитися. Толока триватиме протягом всього дня, тому долучитися ніколи не пізно. Переконаний ми разом зробимо Київ охайним і чистим», – наголосив голова КМДА.
Він додав, що окрім естетичного спрямування, подібні акції мають ще й виховний характер.
«Дитина, або навіть доросла людина, яка висадила у своєму житті хоча б одне дерево, вже ніколи не стане його ламати. Я у цьому переконаний», – підкреслив Олександр Попов.
Голова КМДА зауважив, що толоки відбудуться у кожному районі міста. Отже, долучитися до загальноміського прибирання можна навіть не виходячи з двору власного будинку.
«За українською традицією, велику роботу люди завжди намагалися робити разом, збираючись на толоки та допомагаючи один одному. Я впевнений, що гуртом, разом з комунальними службами, ми швидше і якісніше приберемо наше місто, наш спільний дім. Тож я закликаю усіх мешканців Києва долучитися до толоки. Навіть, якщо ви приберете на власному подвір’ї, це стане значним внеском у благоустрій Києва. Приєднуйтесь і ми разом наведемо порядок у нашому місті», – закликав Олександр Попов.