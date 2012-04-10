Попов запрошує киян долучитися до великого прибирання у Чистий четвер

Голова столичної держадміністрації Олександр Попов запрошує киян долучитися до великого передсвяткового прибирання, аби разом причепурити місто до Великодня, зробити Київ зеленішим та охайнішим.

Київська міська державна адміністрація оголошує загальноміську толоку 12 квітня у Чистий четвер. Усім, хто захоче взяти у ній участь, комунальники готові надати необхідне спорядження та саджанці. Про це в прямому ефірі на телеканалі «Київ» розповів Олександр Попов.

«Я думаю, що це повинна бути традиція. Чистий четвер – такий день, коли не лише правильно, але й природно приводити все до ладу. Безумовно, що за вирішення основних завдань візьмуться комунальні служби міста, але корисною буде допомога кожного, хто приєднається до нашої ініціативи. Я особисто теж вийду на толоку, тож і всіх киян запрошую долучитися. Толока триватиме протягом всього дня, тому долучитися ніколи не пізно. Переконаний ми разом зробимо Київ охайним і чистим», – наголосив голова КМДА.

Він додав, що окрім естетичного спрямування, подібні акції мають ще й виховний характер.

«Дитина, або навіть доросла людина, яка висадила у своєму житті хоча б одне дерево, вже ніколи не стане його ламати. Я у цьому переконаний», – підкреслив Олександр Попов.

Голова КМДА зауважив, що толоки відбудуться у кожному районі міста. Отже, долучитися до загальноміського прибирання можна навіть не виходячи з двору власного будинку.

«За українською традицією, велику роботу люди завжди намагалися робити разом, збираючись на толоки та допомагаючи один одному. Я впевнений, що гуртом, разом з комунальними службами, ми швидше і якісніше приберемо наше місто, наш спільний дім. Тож я закликаю усіх мешканців Києва долучитися до толоки. Навіть, якщо ви приберете на власному подвір’ї, це стане значним внеском у благоустрій Києва. Приєднуйтесь і ми разом наведемо порядок у нашому місті», – закликав Олександр Попов.