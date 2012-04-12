Тюремники кажуть, що Іващенко не пустив на поріг медичне світило

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби.

Як ідеться у повідомленні, 11 квітня до Київського СІЗО прибула комісія фахівців МОЗ і ДПтС України у складі 7 лікарів, за участі професора та академіка НАМН України, для проведення медичного огляду В.Іващенка. Останній відмовився від медичного огляду, про що лікарі склали відповідний акт.

У зазначеному документі, зокрема, йдеться про те, що В.Іващенко самостійно, без сторонньої допомоги, зайшов до оглядової кімнати. Він також відмітив певне покращення стану свого здоров’я після проведеного курсу лікування.

Сьогодні вранці ув’язнений був оглянутий трьома лікарями ДПтС. За їхніми висновками, протипоказань до участі В.Іващенка у судовому засіданні немає.