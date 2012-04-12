Адвокати Авакова заявляють, що прокуратура бреше

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, цю інформацію підтвердив адвокат А.Авакова Коррадо Олівьеро.

За словами адвоката, А.Аваков має усі можливості вільно пересуватися Італією до ухвалення рішення щодо його можливої екстрадиції в Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков заявив, що італійський суд прийняв рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.