Адвокати Авакова заявляють, що прокуратура бреше
18:50, 12 квітня 2012Політика
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Колишній губернатор Харківської області Арсен Аваков перебуває в Італії на свободі, а не під домашнім арештом, як стверджує українська прокуратура.
Арсен Аваков в Італії на свободі
Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, цю інформацію підтвердив адвокат А.Авакова Коррадо Олівьеро.
За словами адвоката, А.Аваков має усі можливості вільно пересуватися Італією до ухвалення рішення щодо його можливої екстрадиції в Україну.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков заявив, що італійський суд прийняв рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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