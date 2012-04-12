Італійський суд триматиме Авакова під домашнім арештом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков.

«Сьогодні суд у Римі розглянув справу щодо обрання відносно Авакова запобіжного заходу на час розгляду компетентними органами Італії питання про його екстрадицію. Судом задоволено клопотання прокурорів Республіки Італія та обрано відносно Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», - сказав О.Бабіков.

Він зауважив, що, за умовами домашнього арешту, А.Аваков повинен постійно перебувати у місці свого проживання з обмеженням права виїжджати за межі населеного пункту, повинен відвідувати у певний час поліцейський відділок для фіксування свого перебування у цьому населеному пункті, крім цього, поліцейські мають право в будь-який момент перевірити місцезнаходження екс-губернатора.

О.Бабіков підкреслив, що, за європейськими стандартами, домашній арешт «є доволі суворим запобіжним заходом».

Він зауважив, що обрання такого запобіжного заходу стосовно осіб, що обвинувачуються в посадових злочинах, є звичайною практикою для країн Європейського Союзу.

«Ми вдячні італійському суду за його мудрість, аргументований підхід до розгляду нашого клопотання», - сказав він.

За словами О.Бабікова, компетентні органи Італії продовжують розгляд питання про екстрадицію А.Авакова до України.

Як сказав О.Бабіков, прокуратура Харківської області не отримувала офіційної інформації про призначення конкретної дати розгляду питання про екстрадицію екс-губернатора до України. Він наголосив, що це питання буде розглянуто протягом 40 діб з моменту затримання А.Авакова в Італії.