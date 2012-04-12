«Батьківщина» намагається заблокувати трибуну ВР

Верховна Рада України відклала розгляд проекту нового Кримінального процесуального кодексу та вирішила розглядати зміни до державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про розгляд Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та низки інших законопроектів проголосували 263 народних депутати із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього, кілька десятків депутатів оточили парламентську трибуну повідомляє Тиждень.

Однак, робота парламенту продовжується. Зокрема, депутати опозиції по черзі виступають з трибуни. Депутати від ПР також кинулись до трибуни у прагненні відтіснити опозиціонерів. Помічаються невеликі сутички.

Нагадаємо, Рада продовжила своє вечірнє засідання в четвер, 12 квітня, до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що не бачить перешкод для розгляду парламентом на засіданні в четвер змін до державного бюджету на 2012 рік для втілення соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича.