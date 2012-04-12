Рада перекроїть бюджет сьогодні в нічній темряві

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні народний депутат з фракції НУ-НС Арсеній Яценюк попросив голову ВР Володимира Литвина пояснити, чому депутатам роздають надрукований проект держбюджету і чи означає це, що цей документ розглядатиметься сьогодні.

В.Литвин повідомив, що до нього звернулися чотири фракції більшості з проханням прискорити розгляд змін до бюджету.

«Є звернення чотирьох фракцій розглянути це та ряд інших невідкладних питань», - сказав він.

В.Литвин пояснив, що парламент має негайно ухвалити зміни до бюджету, аби уряд встиг провести необхідні розрахунки та почати реалізацію соціальних ініціатив глави держави вже з 1 травня.

Водночас спікер не уточнив конкретний час розгляду держбюджету, але зауважив, що це відбудеться після завершення розгляду першого тому Кримінального процесуального кодексу. (У даний час до кінця першого тому парламенту залишилося розглянути 600 поправок – УНІАН).

Це викликало обурення в А.Яценюка, який зауважив, що парламент не повинен вночі розглядати проект держбюджету.

«Я прошу Вас не умнічать. Я розумію, що Вам потрібно раніше піти, Ви прийшли, наряд видали і пішли, і до головуючого будь-ласка, навіть з точки зору етики не ставте таких запитань», - відповів В.Литвин А.Яценюку, додавши, що коли потрібно, навіть європейські парламенти працюють вночі.