Тягнибока в Одесі зустріли «Евреи против Гурвица» з прапорами Сталіна

Як передає кореспондент УНІАН, вони прийшли до будівлі кіностудії з портретами Сталіна, російськими триколорами і червоними прапорами, вигукуючи через мегафон антиукраїнські гасла і слогани: «Украинский национализм и сионизм – античеловеческая идология», «Тягнибока поддерживают сионисты США», «Тягнибоковцы, вон из Одессы» та інші.

Вони також намагалися перешкодити сотням городян – прихильникам О.Тягнибока пройти до будівлі кіностудії, де тим часом розпочалася зустріч з лідером «Свободи».

Посилений наряд міліції не допустив зіткнень прихильників російської організації«Славянское единство» і прихильників української «Свободи».

«Я хочу подякувати представникам лівих і проімперських сил, які привернули стільки уваги до мого приїзду до Одеси», - відзначив О.Тягнибок на зустрічі, що відбулася. Зал кіностудії, розрахований на 350 осіб, був заповнений повністю, люди стояли навіть у проходах.

Оцінюючи передвиборну ситуацію в Україні, лідер ВО «Свобода» відзначив, що кандидатів від опозиційних партій – учасників Комітету опору диктатурі, згідно з соціологічними опитуваннями, зараз підтримує більшість потенційних виборців. «Керівництво Партії регіонів, регіонали вже усвідомили, що біло-блакитні можуть реально програти КОД - як за списками, так і по мажоритарних округах», - акцентував він.

З урахуванням цього, сказав О.Тягнибок, «зараз Партія регіонів намагається розвалити Комітет опору диктатурі. Якщо їм це вдасться, то «Свобода» піде на вибори самостійно. Соціологія і наші ресурси свідчать, що ми можемо пройти 5-відсотковий бар`єр. У такому разі виставлятимемо в усіх 225 округах наших кандидатів».

«Але поки ми перебуваємо у КОД і координуємо дії з нашими нинішніми партнерами, діємо згідно з домовленістю про скоординовану участь представників опозиційних партій в усіх 225 виборчих округах. Фактично завершуються переговори усередині КОД щодо висунення «мажоритарних» кандидатів, у тому числі і в Одеській області», - зазначив лідер ВО «Свобода».