Партія регіонів проголосує за скасування депутатської недоторканності, але...

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр Єфремов сумнівається, що в парламенті буде 300 голосів для скасування депутатської недоторканності.

Про цевінсказаввефірітелеканалу«Інтер».



Віннаголосив,що«нашафракціяголосуватимезаскасуваннядепутатськоїнедоторканності».



«Алевипобачитенайближчим часом,колимивийдемона голосуваннявзал,щовийде», -сказавО.Єфремов.



Прицьому нагадав,щонацій сесіїпотрібно проголосуватизазаконопроект226голосами,що«впринципітеоретично,явважаю,можливо».



Віндодав,що«потім- остаточнерішення миповиннібудемоприйнятинанаступнійсесії, ітампотрібнобуде тристаголосів, тобтоконституційну більшість,і тут уменеє великісумніви зприводутого,щоу насбуде 300голосівдепутатів,якіпроголосуютьзатакузміну».



«АщостосуєтьсяПартіїрегіонів, ви нехвилюйтеся- вонипроголосуютьзацей закон» -сказавО.Єфремов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter