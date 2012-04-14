Партія регіонів проголосує за скасування депутатської недоторканності, але...
01:30, 14 квітня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр Єфремов сумнівається, що в парламенті буде 300 голосів для скасування депутатської недоторканності.
17 депутатів словацького парламенту сфотографувалися голими, вимагаючи скасування депутатської недоторканності
Про цевінсказаввефірітелеканалу«Інтер».
Віннаголосив,що«нашафракціяголосуватимезаскасуваннядепутатськоїнедоторканності».
«Алевипобачитенайближчим часом,колимивийдемона голосуваннявзал,щовийде», -сказавО.Єфремов.
Прицьому нагадав,щонацій сесіїпотрібно проголосуватизазаконопроект226голосами,що«впринципітеоретично,явважаю,можливо».
Віндодав,що«потім- остаточнерішення миповиннібудемоприйнятинанаступнійсесії, ітампотрібнобуде тристаголосів, тобтоконституційну більшість,і тут уменеє великісумніви зприводутого,щоу насбуде 300голосівдепутатів,якіпроголосуютьзатакузміну».
«АщостосуєтьсяПартіїрегіонів, ви нехвилюйтеся- вонипроголосуютьзацей закон» -сказавО.Єфремов.
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