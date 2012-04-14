Донька Тимошенко показала німцям фільм про умови Лук'янівського СІЗО

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, сьогодні під час виступу з вітальною промовою на 40-ї щорічній конференції Міжнародного товариства за права людини, яка проходить у в’язниці-меморіалі Коттбус у Німеччині, Є.Тимошенко сказала: "Я закликаю міжнародну спільноту, лідерів ЄС, світу допомогти звільнити політв’язнів України. Я прошу вас визнати на всіх рівнях, що Янукович та його режим будують в Україні авторитаризм, здійснюють репресії, нехтують правами людини та маніпулюють інформацією перед міжнародною спільнотою".

Донька Ю.Тимошенко розповіла про ситуацію в Україні за президентства Віктора Януковича та про умови утримання політв’язнів.

"Тривають згортання демократії, жорсткі репресії проти політичних опонентів, залякування журналістів", - сказала вона.

Під час проголошення промови Є.Тимошенко на екрані демонструвався фільм журналіста телеканалу ТВі Костянтина Усова "Лук'янівка. В'язниця № 1" про жорсткі умови утримання в’язнів у Лук'янівському слідчому ізоляторі, де знаходилися та знаходяться політв’язні, зокрема, колишній прем’єр-міністр Ю.Тимошенко, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, колишній т.в.о. міністра оборони Валерій Іващенко та інші.

Є.Тимошенко привітала Міжнародне товариство за права людини з 40-ю річницею боротьби за звільнення політв'язнів світу.

У свою чергу, голова Фонду Конрада Аденауера, колишній президент Європейського парламенту Ганс Герт Пьоттерінг заявив про свою занепокоєність ситуацією в Україні. Він підкреслив, що докладе усіх можливих зусиль задля звільнення політв'язнів України. "Те, що у 21-му столітті в Україну повернулися репресії та політв’язні, притаманні комуністичному режиму, є неприйнятим та може викликати лише обурення", - сказав він.

Г.Пьоттерінг також висловив сподівання, що найближчим часом Ю.Тимошенко отримає належне лікування та буде звільнена.

У конференції "Правозахисники за свободу і права людини", яка проводиться під патронатом президента Європарламенту Мартіна Шульца у в‘язниці-меморіалі Коттбус, взяли участь депутати Європарламенту, європейські політики, правозахисники, експерти з питань відновлення авторитарних режимів у Європі та жертви порушення прав людини.

Міжнародне товариство за права людини засновано 40 років тому для захисту прав людини, дотримання свободи віросповідання, свободи преси та свободи слова.

Цього року щорічна конференція товариства проводиться у партнерстві із правозахисним центром «Коттбус» – спілкою, заснованою колишніми політв‘язнями, яких утримували у в‘язниці НДР Коттбус. З початку 70-х років минулого століття до возз’єднання Німеччини політв‘язні НДР - критики режиму, правозахисники і ті, хто хотів виїхати з НДР - утримувалися у Коттбусі у жахливих умовах та піддавалися тортурам. У 2011 році колишні політв‘язні Коттбусу викупили колишню в‘язницю та перетворили її на в‘язницю-меморіал.