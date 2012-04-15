Янукович розповів, хто його надихає

Президент України Віктор Янукович відзначає вагому роль Предстоятеля Української православної церкви, митрополита Київського і всієї України Володимира у духовному житті України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.Янукович сказав в інтерв’ю для фільму, присвяченому 20-річчю предстоятельства митрополита.

«Це людина, якій можна не просто вірити - це людина, яка надихає. Коли з ним знаходишся поруч, відчувається ця його духовна чистота», - сказав В.Янукович. Саме митрополит Володимир, згадав Президент, свого часу давав йому поради щодо відбудови церков, зокрема, про те, що краще відновлювати храми на старому фундаменті - де їх було зруйновано.

«Вдалося побудувати і Святогірську Лавру, і Кафедральний собор у Донецьку... Загалом більше 400 церков», - сказав В.Янукович.