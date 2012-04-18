Тюремники не мають наряду на етапування Тимошенко до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською колонією повідомив начальник виправного закладу Іван Первушкін.

«У мене ніяких документів із цього приводу немає. Наряду на етапування в мене немає», - сказав І.Первушкін.

Як повідомляв УНІАН, на 19 квітня заплановане попереднє судове засідання у справі проти Ю.Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Разом з тим німецькі лікарі, які проводили медогляд Ю.Тимошенко, а також її адвокати заявляють, що стан здоров’я не дозволяє екс-прем’єру брати участь у судовому засіданні.