Власенко не без проблем потрапив до зали суду

Захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка близько 10 хвилин не пускали до приміщення Харківського обласного апеляційного суду, де сьогодні Київський районний суд міста розпочинає розгляд справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, С.Власенко кілька хвилин поспіль безрезультатно дзвонив у зачинені двері суду.

Приблизно за 10 хвилин до С.Власенка та журналістів вийшов керівник апарату апеляційного суду Олексій Євтушенко. Він повідомив, у якій залі проходитиме попереднє засідання суду.

О.Євтушенко підкреслив, що зала розрахована на 120 осіб.

На даний час народних депутатів України, захисників Ю.Тимошенко та журналістів пропустили у приміщення суду.