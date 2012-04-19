Німецький лікар: болі Тимошенко викликані великим страхом

Про це він заявив в інтерв`ю «Российской газете» перед офіційним оголошенням висновків про придатність лікарні «Укрзалізниці» для лікування екс-прем`єра.

«Я обстежив пані Тимошенко безпосередньо у в`язниці. Знаю, що постійно ведуться дискусії про те, чи справді екс-прем`єр хвора. Можу вам сказати з усією певністю: вона хвора. У неї хребетна грижа, яка викликає сильні болі. Вона майже не може пересуватися і змушена постійно лежати», - заявив Карл Макс Айнхойпль.

Професор також відзначив, що болі пов`язані з сильним нервовим напруженням, яке відчуває Юлія Тимошенко.

«Будь-який біль має спочатку психосоматичний компонент. Ця ситуація трохи відрізняється від того стану, коли людина страждає від хронічних болів. Пані Тимошенко під впливом особливого стресу, вона відчуває більше страху, ніж звичайний ув’язнений», - зазначив професор.

Айнхопль також допустив можливість лікування в українській лікарні.

«З усього видно, що влада України докладає великих старань. Ми були в лікарні Української залізниці, яка має великі можливості, як персональні, так і технічні. Це відповідає стандартам», - зазначив професор.

Однак на питання про те, чи необхідно Тимошенко спеціальне лікування, Айнхойпль відповів ухильно, заявивши, що «не може приймати рішення про це».

Нагадаємо, 13 квітня німецькі лікарі прибули до Харкова, де ознайомилися з умовами лікарні «Укрзалізниці», в якій повинні лікувати Тимошенко. Також вони повторно більше 4 годин оглядали Тимошенко в Качанівській колонії.