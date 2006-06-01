Адміністратор банку вкрав 12,5 млн. грн.

У Києві працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито адміністратора акціонерного комерційного банку, який у порушення законодавства, що регулює банківську та кредитно-фінансову діяльність, здійснив незаконне відчуження на користь закритого акціонерного товариства майна зазначеного банку (цінні папери, нерухомість) без проведення його експертної оцінки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, своїми діями адміністратор банку завдав збитків на загальну суму понад 12,5 млн. гривень. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).