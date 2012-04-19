Захист Тимошенко вимагає закрити справу щодо ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, позицію захисту оприлюднив у ході попереднього засідання Київського районного суду Харкова адвокат Сергій Власенко.

Він нагадав, що ця справа вже «одного разу була закрита».

Він назвав справу щодо ЄЕСУ «справою про усні вказівки 1997 року».

«Ніяких додаткових доказів не з’явилося. Тому відновлення провадження у цій справі є незаконним. Я наполягаю, аби ця абсурдна, надумана, сфальсифікована справа була закрита у зв’язку з відсутністю в діях Юлії Володимирівни Тимошенко складу злочину», - заявив С.Власенко.

Також він наголосив, що захист наполягає, аби суд розглядав справу щодо ЄЕСУ «в юридичному сенсі».

При цьому С.Власенко висловив сподівання, що «суд ухвалить єдино правильне юридичне рішення» і закриє справу за пунктом 2 статті 6 Кримінально-процесуального кодексу України, тобто за відсутністю в діях Ю.Тимошенко складу злочину.

«Тимошенко не вчиняла тих дій, які їй інкримінують», - наголосив С.Власенко.

Водночас він звинуватив суд в упередженості. «Поки що все що відбувається, мені нагадує Кірєєва», - сказав він.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.