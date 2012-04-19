Сьогодні почали перевірку судна, що начебто везло зброю до Сирії

Про це повідомляє радіо «Свобода».

Судно увійшло вчора до територіальних вод Туреччини, його ескортували до турецького порту Іскендерун.

Німецькі власники судна заперечили звинувачення і заявили, що первісний огляд вантажу, який здійснив раніше екіпаж, виявив лише кабелі і труби для електростанції у Сирії.

Так само й український фрахтувальник заперечував звинувачення і заявляв, що всі вантажі на борту законні.

Німецькі засоби інформації раніше заявляли, що судно Atlantic Cruiser під управлінням української компанії нібито транспортує до Сирії вантаж зброї походженням з Ірану.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня речник МЗС України Олександр Дикусаров заявив, що судно Atlantic Cruiser не перевозило зброю.

«Ми володіємо інформацією, що зброї там немає, що вантаж має виключно цивільний характер», - сказав він.

Він повідомив, що, за інформацією Генконсульства України в Гамбурзі, на інтернет-сторінці німецької компанії-судновласника оприлюднено офіційний прес-реліз щодо ситуації з вантажем на цьому судні. В ньому спростовується інформація про наявність будь-яких вантажів військового призначення на судні. Крім того, підтверджено факт перевезення до Сирії певного вантажу, який має виключно цивільних характер. При цьому подається назва вантажу - це запасні частини силового приладу, які призначені для Міністерства електрифікації Сирії.

Компанія у своїй інформації посилається на відомості, отримані з документів на вантаж.