Сьогодні почали перевірку судна, що начебто везло зброю до Сирії
У Туреччині сьогодні почали огляд судна Atlantic Cruiser, зафрахтованого українською компанією і підозрюваного у транспортуванні зброї з Ірану до Сирії.
Про це повідомляє радіо «Свобода».
Судно увійшло вчора до територіальних вод Туреччини, його ескортували до турецького порту Іскендерун.
Німецькі власники судна заперечили звинувачення і заявили, що первісний огляд вантажу, який здійснив раніше екіпаж, виявив лише кабелі і труби для електростанції у Сирії.
Так само й український фрахтувальник заперечував звинувачення і заявляв, що всі вантажі на борту законні.
Німецькі засоби інформації раніше заявляли, що судно Atlantic Cruiser під управлінням української компанії нібито транспортує до Сирії вантаж зброї походженням з Ірану.
Як повідомляв УНІАН, 18 квітня речник МЗС України Олександр Дикусаров заявив, що судно Atlantic Cruiser не перевозило зброю.
«Ми володіємо інформацією, що зброї там немає, що вантаж має виключно цивільний характер», - сказав він.
Він повідомив, що, за інформацією Генконсульства України в Гамбурзі, на інтернет-сторінці німецької компанії-судновласника оприлюднено офіційний прес-реліз щодо ситуації з вантажем на цьому судні. В ньому спростовується інформація про наявність будь-яких вантажів військового призначення на судні. Крім того, підтверджено факт перевезення до Сирії певного вантажу, який має виключно цивільних характер. При цьому подається назва вантажу - це запасні частини силового приладу, які призначені для Міністерства електрифікації Сирії.
Компанія у своїй інформації посилається на відомості, отримані з документів на вантаж.