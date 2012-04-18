МЗС спростував інформацію про перевезення зброї до Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«Ми володіємо інформацією, що зброї там немає, що вантаж має виключно цивільний характер»,- сказав він.

Речник повідомив, що за інформацією Генконсульства України в Гамбурзі, на інтернет-сторінці німецької компанії-судновласника оприлюднений офіційний прес-реліз щодо ситуації з вантажем на цьому судні. В ньому спростовується інформація про наявність будь-яких вантажів військового призначення на судні. Крім того, підтверджено факт перевезення до Сирії певного вантажу, який має суто цивільний характер. При цьому подається назва вантажу - це запасні частини силового приладу, які призначені для Міністерства електрифікації Сирії.

Компанія у своїй інформації посилається на відомості, отримані з документів на вантаж.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ поширили інформацію, що у Середземному морі затримали український корабель, який нібито зі зброєю на борту прямував до Сирії. Товар призначався для сирійських військ, які проводять бойові дії на боці Президента Башара Асада.

16 квітня українська компанія Varamar («Варамар») спростувала інформацію про затримання у Середземному морі німецького судна «Atlantic Cruiser» зі зброєю на борту.