Наступного тижня в Карпатах сніг

2 червня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, Вінницькій, Одеській областях пройдуть дощі, грози, в Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні дощі, у північних областях невеликий дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 6-11º, на решті території 12-17°; вдень у західних областях 14-19°, північних 17-22°, центральних 23-28°, у південних, східних областях та в Криму 29-34°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

3-4 червня утримається мінлива хмарність. В західній частині України очікуються дощі, грози, місцями сильні дощі. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°. У північних (крім Сумської), місцями в центральних областях, 4 червня і на Одещині пройдуть короткочасні дощі, в окремих районах грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 12-17°, на півдні та сході до 20° (3 червня у північних областях 9-14°); вдень 30-35°, у Київській, Чернігівській областях 24-29°.

5-6 червня пройдуть короткочасні дощі, грози (на півдні та сході місцями). Зниження температури у східній частині та в Криму вночі до 9-15°, вдень до 22-28°, на решті території вночі до 6-12°, в західних областях місцями до 3-5° тепла, вдень 15-21° (в Карпатах вночі 0-3° тепла, можливий мокрий сніг, вдень 6-11° тепла).

У м.Києві та столичній області 2 червня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері невеликий дощ, гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, у Києві вночі 9-11°, вдень близько 20°.

3-4 червня очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі (вночі 4 червня місцями), грози. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3 червня 9-14°, 4 червня 12-1°º; вдень підвищення до 24-29°.

5-6 червня пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 16-21°.