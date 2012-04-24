«Ні новим жертвам атомної енергетики», - у Києві пікетуватимуть посольство Росії

У четвер, 26 квітня, о 17.30 у Києві пікетуватимуть посольство Росії. Лозунги акції – «Руки геть від Білорусі», «Ні новим жертвам атомної енергетики».

Як зазначають організатори, Білоруський Центр в Україні, 26 квітня 2012р. виповнюється 26 років з дня Чорнобильської катастрофи.

Ця подія – одна з найтяжчих сторінок в білоруської і української історії. Чорнобиль назавжди залишився у серцях мільйонів людей жахливим символом смерті. Також це символ небезпеки, яку несе «мирний атом». До цього часу жителі прилеглих до Чорнобильської АЕС регіонів живуть в атмосфері, де майже нічого неможливо передрікати …

Звісно, існують програми з ліквідації Чорнобильської катастрофи. Однак, лихо не приходить саме. Після приходу до влади О.Лукашенка ці програми у Білорусі були поступово згорнуті.

Більш того, рік назад В.Путін остаточно затвердив будівництво Островецької АЕС у Білорусі. І це на фоні жахливої катастрофи на японській атомній станції «Фукусіма»! Росія знову тягне свої імперські пазурі до Білорусі. Щасливе майбутнє наших дітей та онуків знову під великим «російським питанням»…

Скажемо «НІ!» в обличчя новому російському імперіалізму! Скажемо «НІ!» «мирному атому»! Скажемо «НІ!» новим безневинним жертвам!, - закликають організатори.

Білоруський центр запрошує представників українських громадських організацій і політичних партій, свідомих громадян на акцію, яка відбудеться 26 квітня о 17:30 біля Російського посольства у Києві (пр. Повітрофлотський, 27)