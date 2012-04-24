У ВР голосують за омбудсмана - у бюлетенях лише одна кандидатура

12:06, 24 квітня 2012
Політика
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У роботі парламенту оголошено перерву на одну годину для проведення голосування з обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 

Валерія Лутковська
Як передає кореспондент УНІАН, голосування відбудеться з 12.00 до 13.00.

Голосування відбуватиметься таємно шляхом заповнення бюлетенів.

До бюлетеню внесена лише одна кандидатура – уповноваженого уряду у Європейському суді з прав людини Валерії Лутковської.

 

 

 

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