У ВР голосують за омбудсмана - у бюлетенях лише одна кандидатура
12:06, 24 квітня 2012Політика
1034
У роботі парламенту оголошено перерву на одну годину для проведення голосування з обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
|Валерія Лутковська сьогодні без конкурентів
Голосування відбуватиметься таємно шляхом заповнення бюлетенів.
До бюлетеню внесена лише одна кандидатура – уповноваженого уряду у Європейському суді з прав людини Валерії Лутковської.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter