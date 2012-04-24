Європа вимагає негайного доступу до Тимошенко

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле.

“Нам відомі повідомлення про те, що Ю.Тимошенко оголосила голодування після скарг на те, що з нею жорстоко поводилися під час перевезення з її тюремної камери до шпиталю 20 квітня. Ми негайно попросили пояснень у української влади щодо ситуації з Ю.Тимошенко, а також наполягаємо на тому, щоб відповідні незалежні особи та її юридичні радники отримали негайний доступ до неї на достатній період часу”, - заявили в прес-офісі комісара.

В офісі також зазначили, що поки утримаються від подальших коментарів, поки не стане доступною “об'єктивна та надійна” інформація.