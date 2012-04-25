Тюремники знову заперечують побиття Тимошенко

Керівництво Державної пенітенціарної служби вкотре запевняє, що ніхто не застосовував фізичної сили до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко під час її транспортування з Качанівської колонії Харкова до лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві заявив перший заступник голови ДПтСУ Сергій Сидоренко.

«Що стосується побиття, то я можу вам з повною впевненістю сказати, що його не було. А що до прізвищ, то прізвища назвати тих людей, які несли службу у той день, то службове розслідування вже проводиться і прокуратура провела своє розслідування, і прокурор вже наголосив, що у кримінальній справі відмовлено за відсутністю складу злочину», - сказав С.Сидоренко.

За його словами, службове розслідування триває з боку керівництва обласного управління і центрального апарату Державної пенітенціарної служби.

«І ми сьогодні будемо давати відповідь у Верховну Раду по тому запиту, який вчора до нас надійшов», - зазначив С.Сидоренко.

Він наголосив: «Але побиття не було, це я можу із впевненістю вам сказати».

За словами С.Сидоренка, відмова Ю.Тимошенко від огляду судмедекспертом з приводу вказаних нею фактів свідчить про те, що побоїв немає, «це просто політична гра про те, що є побиття».