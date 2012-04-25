Колишні колеги зібрали для Луценка гроші

Колишні працівники Міністерства внутрішніх справ зібрали понад 644 тис. грн для погашення державі збитків, в спричиненні яких звинувачується екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Про це УНІАН повідомив один з ініціаторів збору грошей, колишній заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов.

"Ми хочемо подякувати всім, хто відгукнувся і переказав гроші, і сказати, що гроші переказувати більше не треба. Ми вже зібрали суму в повному обсязі і оголошуємо про завершення цього процесу", - сказав В.Євдокимов.

За його словами, на розрахунковий рахунок, спеціально відкритий для збору коштів для відшкодування збитків, в спричиненні яких звинувачується Ю.Луценко, надходили платежі від 10 грн до 9 тис. грн. "Гроші надходили фактично з усіх регіонів. Але за сумами найбільше вніс Київ", - зазначив він.

В.Євдокимов повідомив, що копії квитанцій про переказ суми в розмірі понад 644 тис. грн відправлено поштовим зв'язком з повідомленням за трьома адресами: до Апеляційного суду Києва, в МВС і адвокатам", - уточнив колишній заступник міністра внутрішніх справ.

У той же час члени Президії Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України та члени Ради Організації ветеранів центрального апарату МВС назвали збір коштів для відшкодування збитків, завданих МВС екс-міністром Юрієм Луценком, «особистою справою» тих, хто за це взявся.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Асоціації ветеранів МВС України.

У асоціації наголошують, що члени вказаної ініціативної групи до ветеранських організацій міністерства з цього приводу не зверталися.

«Робота щодо збору коштів серед ветеранів нами не проводиться і будь-які рішення на підтримку вказаної ініціативи не приймалися» - підкреслюють члени асоціації.

Відповідно, зазначили вони, проведення прес-конференції за участі колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ генерала-полковника міліції у відставці Володимира Євдокимова та ініціювання збору коштів «вважаємо їх особистою справою».

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня колишні заступники екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка - Володимир Євдокимов, Віталій Ярема, Павло Кононенко і Олександр Ємбулатов - ініціювали серед працівників МВС збір коштів для відшкодування збитків, спричинених екс-міністром в результаті святкування Дня міліції в 2008-2009 рр.

Ідея організувати збір коштів понад 643 тис. грн, які зобов'язаний сплатити екс-міністр за начебто незаконну організацію урочистостей з нагоди Дня міліції в палаці «Україна», з'явилася в жовтні минулого року.

«Тоді прозвучала ініціатива ветеранів МВС, оскільки є вирок, є звинувачення, що негоже гасити «борг» одному міністру», - зазначив В.Євдокимов. За його словами, для збору коштів була створена ініціативна група, на адресу якої нещодавно почало надходити багато звернень як від колишніх, так і від нинішніх працівників міліції з проханням вказати, на який банківський рахунок необхідно переказувати гроші.