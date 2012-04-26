Стець екстрено скликає комітет з питань свободи слова

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Це порушення конституційного права людини на отримання інформації, тут не тільки порушено закон про інформацію, не тільки перешкоджання журналістській діяльності по 171 статті, тут порушення прав людини», - наголосив він, додавши, що для тих, хто приймав рішення про обмеження прав журналістів, можуть бути правові наслідки.

«Щоб не відбувалось у Верховній Раді - журналісти мають право прийти і виконувати свою роботу», - наголосив голова комітету.

Він розповів, що звертався до голови Верховної Ради Володимира Литвина з вимогою пустити журналістів в ложу преси парламенту.

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Ю.Стець також вирішив скликати екстрене засідання комітету через події у ВР. «Зараз я видзвонюю депутатів, які входять в комітет, для того, щоб вони зібрались в кулуарах на проведення екстреного засідання комітету, тому що це випадок, якого я не пам’ятаю за часів Незалежності України», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні журналісти прийшли до парламенту і не потрапили в ложу преси на свої робочі місця.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що допуск журналістів у ложу преси було заборонено у зв’язку із зверненням лідерів трьох фракцій і групи, що входять до складу більшості.

У зверненні не було вказано жодної законодавчої норми, яка б обґрунтовувала їхнє прохання не допускати журналістів у ложу преси.

У даний час журналістів вже допустили у ложу преси.