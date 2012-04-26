Хто розпорядився не пускати журналістів у ложу преси ВР (документ)

У зверненні лідерів чотирьох фракцій парламентської більшості до голови Верховної Ради України Володимира Литвина не вказано жодної законодавчої норми, яка б обґрунтовувала їхнє прохання не допускати журналістів у ложу преси.

Як передає кореспондент УНІАН, копію документу продемонстрували представникам ЗМІ депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина".

У зверненні чотирьох фракцій більшості вказується, що "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС заблокували роботу Верховної Ради і тому проведення пленарних засідань неможливе.

«У зв’язку з цим просимо надати доручення апарату Верховної Ради України заборонити доступ до балконів сесійного залу парламенту (третій поверх) у дні проведення пленарних засідань Верховної Ради, коли проведення таких засідань унеможливлене через їх блокування», - йдеться у зверненні.

Документ підписали лідери фракцій Партії регіонів Олександр Єфремов, КПУ - Петро Симоненко, Народної партії - Ігор Шаров та голова депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Ігор Рибаков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні журналісти прийшли до парламенту і не потрапили в ложу преси на свої робочі місця.

Народний депутат Олександр Сочка (фракція «БЮТ-Батьківщина») повідомив журналістам, що нібито лідер фракції Партії регіонів О.Єфремов звернувся з листом до В.Литвина з проханням не допускати журналістів у ложу преси.

За словами О.Сочки, «ми не виключаємо, що їм (парламентській більшості) потрібно буде зараз розблокувати Верховну Раду в будь-який спосіб, і зробити це так, щоб ні українські журналісти, ні українські громадяни, ні світова громадськість не побачили, у якій спосіб це буде зроблено».

Він зазначив, що розблокування відбуватиметься, швидше за все, у той же спосіб, що і раніше, тобто із застосуванням фізичної сили.