Литвин просить журналістів почути його душу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Йдеться про звернення лідерів фракцій Партії регіонів Олександра Єфремова, КПУ Петра Симоненка, Народної партії Ігоря Шарова та групи «Реформи заради майбутнього» Ігоря Рибакова. Сьогодні зранку О.Єфремов жодного разу не підійшов до журналістів.

За словами В.Литвина, у зверненні йдеться про те, що, відповідно до Регламенту ВР і рішення про порядок висвітлення діяльності парламенту, журналісти у ложі преси висвітлюють пленарні засідання, а оскільки пленарних засідань немає, то і ложа преси зачинена.

На уточнююче запитання, чому ж, коли фракція Партії регіонів свого часу майже місяць блокувала роботу ВР і пленарні засідання не відбувалися, журналісти допускалися в ложу преси.

Журналісти, звертаючись до В.Литвина, наголошували, що неправдою є те, що зараз немає пленарних засідань, оскільки, відповідно до графіку роботи парламенту, поточний тиждень є пленарним.

У відповідь В.Литвин заявив: «У документі написано: «Під час проведення пленарних засідань». А пленарних засідань не відбувається».

«Я ще раз просив би вас підтримати мене у цьому. Ви зрозумійте, шановні колеги, мені потрібно знаходити компроміс у Верховній Раді і мені потрібно балансувати між різними групами, течіями і настроями, і для мене головне, і ви це повинні зрозуміти, робити все, щоб уся Верховна Рада врешті-решт запрацювала, щоб у вас була можливість робити свою роботу», - сказав В.Литвин.

Він наголосив: «Не треба мене звинувачувати там, де немає жодної підстави».

На зауваження журналістів, що вони мають право, поки народні депутати перебувають у сесійній залі, висвітлювати роботу ВР, В.Литвин відповів: «Я ваші права абсолютно поважаю, але я хочу знайти компроміс між групами, які зайшли у глухий клінч, і знайти порозуміння».

На репліку кореспондента УНІАН з приводу того, що він приймає рішення, які роблять його «крайнім» у цій ситуації перед журналістами, В.Литвин відповів: «Я вже крайній з 2004 року. Якщо ви не хочете вникнути в те, що я говорю, то я думаю, що ви хоча б моє серце, мою душу могли б почути».

Журналісти передали В.Литвину від руки написане звернення з приводу ситуації, що склалася.

В.Литвин наголосив, що на сьогодні в українському парламенті журналісти мають такий доступ до інформації, якого немає у жодному іншому парламенті світу.

Він нагадав, що повноваження голови Верховної Ради, відповідно до законодавства України, у тому, що він лише веде засідання парламенту.