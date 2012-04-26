Азаров скаржиться, що в Україні часто з мухи ліплять слона

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Я б не обмежував доступ преси на публічні заходи, якщо повертатися до суті питання, - ні в ложу преси, ні куди б то не було ще. Але як там відбувалося у Верховній Раді, я не знаю. Я зараз приїду, попрошу, щоб мені дали повний звіт», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що у разі потреби дасть оцінку ситуації пізніше. «Якщо це буде необхідно, якщо це заслуговує на увагу, то можна прокоментувати мою позицію як прем'єр-міністра і лідера Партії регіонів. Але ще раз говорю, що я - за доступність», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що в деяких випадках в Україні ступінь конфліктності ситуації істотно перебільшується. «У нас дуже часто з мухи роблять слона, роблять сенсацію там, де її немає. Відволікають увагу наших людей від дійсно важливих і серйозних питань. Як цього уникнути, і як це зменшити?… Наверне, для цього потрібний діалог», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що за два роки роботи прем'єр-міністром достатньо відкрито поводився з пресою. «За два роки, що я працюю прем'єр-міністром, я жодного разу не відгороджувався від засобів масової інформації. Такого не було. Я відповідав на всі запитання, включаючи запитання неетичні, які я б, наприклад, ніколи сам би не задав, тому що у мене є певне виховання. Коли я бачу, що людині неетично ставлять запитання, тому що воно її, можливо, прикро вразить, я не ставлю», - сказав М.Азаров.