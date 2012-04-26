У Донецьку відбудеться Рада отаманів України

В суботу, 28 квітня, о 10.00 відбудеться третє засідання Ради отаманів України (РОУ), яка нараховує 31 отамана всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій, де буде обговорено питання взаємодії та співпраці з Координаційною радою з питань розвитку козацтва в Україні при Кабінеті міністрів України. Раду отаманів України було створено 17 грудня 2011 року.

На засідання Ради отаманів України запрошені:

Міський голова м. Донецька Олександр Лук’янченко, представники облдержадміністрації;

гетьмани та верховні отамани всеукраїнських і міжнародних організацій: Валентин Антіпов, Валерій Баранчиков, Сергій Бережний, Олександр Бодун, Ігор Вардинець, Володимир Гнатюк, Андрій Дрофа, Вадим Жмурін, Сергій Жуков, В’ячеслав Іванюк, Юрій Клименко, Юрій Костров, Олександр Костюк, Олександр Левандо, Олександр Луценко, Юрій Москаленко, Володимир Омельяненко, Владислав Павловський, Олександр Панченко, Микола Перебийніс-Устименко, Володимир Пилат, Валентин Соколовський, Олександр Притула, Андрій Соколов, Олександр Солодовник, Володимир Сумовський, Микола Фурса, Валерій Хрущ, Володимир Черкашин, Леонід Шморгун, Михайло Ямненко, інші представники козацтва Донеччини.

На засіданні буде обговорено питання:

1. Затвердження Положення про членство в РОУ.

2. Затвердження структури РОУ.

3. Інформація про підготовку до Великої Ради козаків України.

Засідання відбудеться за адресою: м. Донецьк, бул. Пушкіна, 34, в приміщенні Донецької облдержадміністрації

З питань акредитації та за детальною інформацією звертатися по тел.: (097) 498-57-63

Катерина Швагро, керівник прес-служби РОУ

E-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru