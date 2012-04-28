Постраждалих від терактів у Дніпропетровську відправлять до санаторіїв

Про це повідомив журналістам міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко, повідомили УНІАН в прес-службі Дніпропетровської міськради.

За даними прес-служби, на сьогодні в лікарнях перебуває 22 людини, які постраждали від вибухів 27 квітня, їхній стан медики оцінюють як задовільний. Більшість з них вже просять лікарів про амбулаторне лікування.

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За повідомленням департаменту транспорту і зв'язку міськради, роботу трамваю №1, на маршруті якого сталися вибухи, поки відновлено частково, оскільки на проспекті Карла Маркса, від вулиці Леніна до вулиці Шмідта, проводяться оперативно-слідчі дії і ця частина центрального проспекту все ще перекрита.

Інший транспорт міста працює у звичному режимі, відзначають у департаменті.

Школи, дитячі садки й вищі навчальні заклади I-IV рівня акредитації також працюють у звичному режимі, відзначають в управлінні освіти й науки міської ради.

З 27 квітня по 2 травня в місті діє заборона на проведення масових акцій.