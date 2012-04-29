Євродепутат: Польща не повинна дозволити бойкотувати Євро-2012 в Україні

Польська влада повинна відреагувати на заяви деяких європейських політиків, котрі закликають до бойкоту матчів фіналу Євро-2012 в Україні через порушення українською владою демократичних стандартів у країні, зокрема, справу екс-глави уряду Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив голова делегації Європейського парламенту з питань співпраці з Україною Павел Коваль в ефірі програми Fakty po Faktach у суботу увечері.

Він відзначив, що Україну варто критикувати за порушення демократичних цінностей, зауваживши, що порушення мають також місце, наприклад, у Росії та Китаї, що не заважає Німеччині та Франції організовувати з ними спільні заходи.

"Немає жодних причин, аби наші союзники у Брюсселі, Берліні і Парижі чи десь в іншому місці без нашої реакції закликали до бойкоту великого заходу, співорганізатором якого ми є", - сказав П.Коваль.

"Це найбільший спільний захід між Польщею та Україною в історії, і давайте не дамо комусь занадто легко це забрати", - наголосив він.

П.Коваль звернув увагу на анекдотичність деяких заяв європейських політиків про бойкот Євро-2012 в Україні, згадавши єврокомісара з питань юстиції, фундаментальних прав та громадянства Вівіан Редінг, яка сказала, що не приїде на матч відкриття чемпіонату, котрий відбудеться у Варшаві.

Євродепутат, який представляє в Європарламенті Польщу та очолює опозиційну партію PJN, висловив думку, що в Європі з’явилася "мода на биття України", закликав польську владу протистояти цьому.

"У Гаазі чи іншій столиці - з повною повагою до наших партнерів - можна собі заблокувати відносини з Україною та не впустити жодного українця, але ми говоримо про наших сусідів, і ми не повинні дозволити себе втягнути в цей "табун овець", - cказав він.

Як повідомляв УНІАН, деякі європейські політики, зокрема, з Німеччини та Італії закликають Євросоюз бойкотувати матчі Євро-2012в Україні через порушення владою демократичних цінностей, свідченням чого вони називають справу засудженої торік до 7-ми років позбавлення волі Юлії Тимошенко.