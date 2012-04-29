Італійський політик: ЄС має частково бойкотувати Євро-2012 через Тимошенко

Європейський Союз повинен розглянути можливість "певної форми бойкоту" матчів цьогорічного фіналу чемпіонату Європи з футболу, які відбудуться в Україні, через порушення владою демократичних норм, зокрема, переслідування екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це написав екс-глава нижньої палати парламенту Італії П`єр Фердінандо Казіні у статті для газеті Іl Мessaggero.

Політик відзначив, що заплановане на початку літа Євро-2012 може стати доброю нагодою для Євросоюзу, аби продемонструвати, що європейська спільнота є не лише географічним утворенням, якому залежить виключно на економічній співпраці, а - в першу чергу - дбає про спільні демократичні цінності.

"Через кілька тижнів погляди усього континенту будуть спрямовані на Україну, державу, котра також хоче приєднатися до Євросоюзу. Думаю, що - без демагогії, але також з наполегливістю - ЄС може і повинен розглянути можливість певної форми бойкоту (Євро 2012)", - написав він.

Екс-глава палати депутатів нагадав, що бойкотувати матчі чемпіонату в Україні на початку березня запропонував екс-глава італійського уряду Сильвіо Берлусконі на зборах "Європейської народної партії", відзначивши, що - попри різницю в поглядах - він згоден, що бойкот Євро-2012 в Україні варто організувати.

П`єр Фердінандо Казіні назвав "неприйнятною" відсутність реакції Євросоюзу на те, що відбувається з екс-главою українського уряду України.

"Хотів би, аби у випадку Юлії Тимошенко задля поваги до прав людини та політичних свобод, котрих не дотримуються в Україні, світ футболу та в першу чергу європейська політика не відбулася холодною мовчанкою ", - написав він, зауваживши, що, якби так сталося, це був би гол у свої ворота для ЄС.

Довідка УНІАН. Україна, яка вперше в історії виграла право організації фіналу чемпіонату Європи разом з Польщею в 2007 році, потратила на підготовку до нього понад 4 мільярди доларів та сподівалася на те, що захід стане нагодою для популяризації країни у світі.

Матчі Євро-2012 відбуватимуться у чотирьох українських та чотирьох польських містах з 8 червня по 1 липня цього року.