Рибачук зустрінеться з Жовтяком завтра

Керівник Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК домовився зустрітися з Євгеном ЖОВТЯКОМ 2 червня.

Як повідомив УНІАН депутат Київської обласної ради Микола СТЕЛЬМАХ, О.РИБАЧУК сьогодні прийняв ініціативну групу, яка проводить безстроковий мітинг біля Секретаріату Президента на захист Є.ЖОВТЯКА, днями звільненого з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

„У ході зустрічі, яка тривала майже годину, - сказав М.СТЕЛЬМАХ, - ми знову заявили про незгоду з рішенням звільнити Є.ЖОВТЯКА з цієї посади, виклали свої аргументи на користь того, що Є.ЖОВТЯК за час роботи на посаді добився помітних зрушень на краще, почав наводити порядок у земельних відносинах. Пан РИБАЧУК виявив про намір зустрітися з Є.ЖОВТЯКОМ, який зараз перебуває у лікарні після операції, і разом з ним підготувати матеріали до зустрічі Президента України В.ЮЩЕНКА з Є.ЖОВТЯКОМ”.

Дата зустрічі Президента України і Є.ЖОВТЯКА поки що невідома.

Як відомо, Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ про звільнення Є.ЖОВТЯКА 24 травня. Причини звільнення в Указі вказані не були. Перед цим Кабінет міністрів зробив подання Президентові про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку Київської області”. Є.ЖОВТЯК з цим категорично не погодився, наполягаючи на тому, що такого погіршення немає, більше того Київщина виборола перше місце серед областей України за підсумками першого кварталу цього року. Після появи президентського Указу, Є.ЖОВТЯК подав позов до Києво-Святошинського райсуду, і той зупинив дію Указу до розгляду справи по суті. В середу М.ПОЛУДЬОННИЙ заявив, що той же Києво-Святошинський суд наступного дня відмінив рішення про зупинення президентського Указу за заявою Міністерства юстиції. Сам Є.ЖОВТЯК наполягає на своєму конституційному праві оскаржувати рішення президента про звільнення в суді загальної юрисдикції.

Нагадаємо, що Є.ЖОВТЯК під час появи Указу перебував на лікарняному після хірургічної операції.