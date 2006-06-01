Луценко має претензії до Міноборони

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що має питання щодо діяльності Міністерства оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Радомишлі Житомирської області, зазначивши, зокрема, що «в Міністерстві оборони був зафіксований найбільший хабар, який був за минулий рік». (10 листопада під час спроби отримати хабар у розмірі 580 тис. дол. було затримано начальника Управління капітального будівництва Міноборони Олександра ВОЛОШИНА – УНІАН).

Також, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, «декілька десятків воєнкомів попалися на хабарах менших розмірів. Це також правда. Є запитання до земель Міністерства оборони. Також правда».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що говорити про переваги за кількістю правопорушень в окремих міністерствах не варто. Лише торік за правопорушення було ув’язнено 106 працівників міліції, зазначив з прикрістю Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що правопорушення були виявлені завдяки діяльності служби внутрішньої безпеки МВС.

Що стосується правопорушень у Міноборони, то, за матеріалами УБОЗ України, прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України відносно директора державного підприємства Міноборони України, двох його заступників та директора ТОВ, які протягом 2001-2004 років шляхом шахрайства та підробки документів уклали фіктивні договори на придбання запчастин для ремонту вертольотних двигунів, чим завдали державі збитків на суму 1,5 млн. грн.

Крім того, за матеріалами МВС Генпрокуратурою розслідується кримінальна справа, порушена за фактом зловживань з боку посадовців Київської міської державної адміністрації, МОУ та закритого акціонерного товариства, які під час видачі дозвільних та розпорядчих документів отримали дозвіл та здійснили незаконне будівництво житлового комплексу по бул. Л.Українки, 23, в місті Києві.

Також у Ялті порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України відносно посадовців держпідприємства МОУ Центрального військового санаторію, які, порушуючи вимоги Закону України «Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України», зловживаючи службовим становищем, незаконно продали вказаний санаторій комерційним структурам, занизивши його вартість на 100 млн. грн.