МЗС: Політизація Євро не допомагає зміцненню верховенства права в Україні

Про це УНІАН сказав речник МЗС України Олександр Дикусаров, коментуючи підготовкк до Євро-2012.

«МЗС України вважає деструктивними спроби політизації спортивних подій, які з найдавніших часів відігравали важливу роль у процесі налагодження міждержавного порозуміння та єднання», - зазначив О.Дикусаров.

За його словами, заклики до бойкоту чемпіонату на практиці означатимуть підрив іміджу цієї грандіозної спортивної події та шкоду інтересам мільйонів рядових українців, що голосують за різні партії або взагалі не цікавляться політикою.

«Ті, хто прагнуть зробити мішень з Євро-2012, не сприяють реформуванню української судової системи, не допомагають зміцненню демократичних інститутів та верховенства права в Україні. Всі ці питання об’єктивно перебувають в іншій площині, ніж свято футболу, яке за своєю суттю стоїть поза політикою і не може використовуватися для вирішення політичних завдань», - сказав О.Дикусаров.

Він наголосив, що успішне проведення чемпіонату стане перемогою не конкретних політичних діячів, партій чи ідеологій, а всіх українців та поляків, невдача - поразкою мільйонів, ударом по курсу УЄФА на розширення географії великого футболу за межі заможних західноєвропейських держав.

За словами речника МЗС, Євро-2012 об’єктивно сприяє демократизації футбольного світу, більшій відкритості України з усіма її можливостями та складнощами.

«Атака на цю велику мрію підриває шанс не лише Польщі та України, але і всіх інших колишніх членів соціалістичного табору довести, що за економічним, людським, науковим потенціалом вони вже готові з боржників Європи перетворитися на нові двигуни її розвитку», - додав О.Дикусаров.

Він нагадав, що, спільно виборовши право на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, український та польський народи доклали значних зусиль і виконали грандіозний обсяг робіт, необхідних для гідного проведення турніру.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька днів ряд європейських політиків закликали до бойкоту матчів Євро-2012 в Україні після того як Юлія Тимошенко минулого тижня заявила про її побиття працівниками колонії та оголосила голодування.