Політики світу направили Януковичу звернення

Про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора Януковича, прийнятому учасниками Форуму «Роль парламентаріїв у зміцненні демократичних держав Східної Європи: шлях до демократичного суспільства» сьогодні у Вільнюсі, повідомили УНІАН у прес-службі НРУ.

Автори звернення відзначають, що В.Янукович має владу прийняти рішення, яке б базувалося на гуманних засадах, та забезпечити Юлії Тимошенко лікування за кордоном.

«Ми сподіваємося, що ця гуманна акція з Вашого боку буде позитивно зустрінута не лише в Україні, але й у всьому світі. Ми сподіваємося на Вашу добру волю», - підкреслюється у зверненні до В.Януковича.

За даними НРУ, звернення підписали Джон Маккейн (сенатор, США), Вітаутас Ландсбергіс (депутат Європарламенту, екс-президент Литви), Борис Тарасюк (народний депутат Україна), Анджей Галіцкій (депутат Сейму, Польща), Емануель Зінгеріс (депутат парламенту Литви), Коріна Фусу (депутат парламенту Молдови), Борис Нємцов (опозиціонер, Росія), Анатолій Лебедько (опозиціонер, Білорусь).