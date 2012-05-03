Політики світу направили Януковичу звернення

20:28, 03 травня 2012
Політика
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Учасники міжнародної конференції у Вільнюсі стурбовані станом здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Віктор Янукович

Про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора Януковича, прийнятому учасниками Форуму «Роль парламентаріїв у зміцненні демократичних держав Східної Європи: шлях до демократичного суспільства» сьогодні у Вільнюсі, повідомили УНІАН у прес-службі НРУ.

Автори звернення відзначають, що В.Янукович має владу прийняти рішення, яке б базувалося на гуманних засадах, та забезпечити Юлії Тимошенко лікування за кордоном.

«Ми сподіваємося, що ця гуманна акція з Вашого боку буде позитивно зустрінута не лише в Україні, але й у всьому світі. Ми сподіваємося на Вашу добру волю», - підкреслюється у зверненні до В.Януковича.

За даними НРУ, звернення підписали Джон Маккейн (сенатор, США), Вітаутас Ландсбергіс (депутат Європарламенту, екс-президент Литви), Борис Тарасюк (народний депутат Україна), Анджей Галіцкій (депутат Сейму, Польща), Емануель Зінгеріс (депутат парламенту Литви), Коріна Фусу (депутат парламенту Молдови), Борис Нємцов (опозиціонер, Росія), Анатолій Лебедько (опозиціонер, Білорусь).

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