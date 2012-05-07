Янукович привітав Наливайка з обранням головою НСЖУ

10:30, 07 травня 2012
Політика
1195 0

Президент свідомий того, що Спілка стоятиме на сторожі свободи слова і захищатиме права журналістів.

Віктор Янукович
Президент України Віктор Янукович привітав президента інформаційного агентства УНІАН Олега Наливайка з обранням головою Національної спілки журналістів України.

Як йдеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті НСЖУ, «щиро вітаю Вас із обранням на посаду голови Національної спілки журналістів України – найбільшої і найавторитетнішої професійної організації».

Як зазначає Президент, «сьогодні перед Національною спілкою постають складні завдання та виклики – бути на сторожі свободи слова, захищати права журналістів, дотримуватися високих стандартів та зміцнювати довіру суспільства».

В.Янукович переконаний, що багатий життєвий досвід О.Наливайка, «професіоналізм, повага колег і однодумців будуть надійною запорукою успішного досягнення поставленої меті».

«Бажаю Вам міцного здоров’я, невичерпного творчого джерела енергії та нових звершень в ім’я Української держави», - йдеться у вітанні Президента.

Як повідомляв УНІАН, делегати XII з`їзду Національної спілки журналістів України обрали О.Наливайка головою НСЖУ 24 квітня 2012 р.

О.Наливайко раніше був секретарем НСЖУ.

До цього головою Спілки упродовж 15 років був Ігор Лубченко.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter