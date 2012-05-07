Янукович привітав Наливайка з обранням головою НСЖУ

Президент України Віктор Янукович привітав президента інформаційного агентства УНІАН Олега Наливайка з обранням головою Національної спілки журналістів України.

Як йдеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті НСЖУ, «щиро вітаю Вас із обранням на посаду голови Національної спілки журналістів України – найбільшої і найавторитетнішої професійної організації».

Як зазначає Президент, «сьогодні перед Національною спілкою постають складні завдання та виклики – бути на сторожі свободи слова, захищати права журналістів, дотримуватися високих стандартів та зміцнювати довіру суспільства».

В.Янукович переконаний, що багатий життєвий досвід О.Наливайка, «професіоналізм, повага колег і однодумців будуть надійною запорукою успішного досягнення поставленої меті».

«Бажаю Вам міцного здоров’я, невичерпного творчого джерела енергії та нових звершень в ім’я Української держави», - йдеться у вітанні Президента.

Як повідомляв УНІАН, делегати XII з`їзду Національної спілки журналістів України обрали О.Наливайка головою НСЖУ 24 квітня 2012 р.

О.Наливайко раніше був секретарем НСЖУ.

До цього головою Спілки упродовж 15 років був Ігор Лубченко.