Прокуратура опротестувала заборону на червоні прапори в Тернополі

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор відділу прокуратури області Тарас Рибизант, представники прокуратури встановили, що при підписанні даного розпорядження О.Кайда вийшов за межі своїх повноважень, визначених ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також порушив вимоги ст.19 Конституції України.

«Окрім цього, право на використання символіки років Великої Вітчизняної війни передбачене Законом України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» із змінами та доповненнями і рішенням Конституційного Суду України від 16 червня 2011 року», - додав Т.Рибизант.

Він зауважив, що протест прокурора зупиняє дію опротестованого акту та підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня голова Тернопільської облради видав розпорядження, яким заборонив використання 9 травня 2012 року на території області комуністичної та нацистської символіки. У документі сказано, що розпорядження видане «у зв’язку з можливістю розповсюдження 9 травня на території Тернопільської області символіки неіснуючої тоталітарної держави – СРСР, комуністичної символіки та нацистської символіки, що зумовлює порушення положень статей 5, 20 Конституції України».